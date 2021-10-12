شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 707.218 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العربية لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العربية لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه البورصة تربح 2.7 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 707.218 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 562.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 32.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 681.2 ألف جنيه، 743 مليون جنيه، 43.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 61.9 مليون جنيه، 790.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13114 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 4209 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2679 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3630 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 4209 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 27.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 81.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 16.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 4.300 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.88%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 23.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 51.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.785 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 17.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 42.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.