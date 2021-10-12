لماذا صعدت 9 قطاعات بالبورصة أبرزها "السيارات" بنسبة 1.6%؟

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القاهرة - سامية سيد - تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.33%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.15%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.45%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.33%، كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.07%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.65%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.49%، ثم قطاعي مواد البناء والعقارات بنسبة 0.45%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.22%.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 707.218 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 562.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 32.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 681.2 ألف جنيه، 743 مليون جنيه، 43.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 61.9 مليون جنيه، 790.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13114 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 4209 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2679 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3630 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 4209 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.