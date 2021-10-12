شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وتصدر المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.63% رابحًا 17.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.72 نقطة، أعقبه مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.37% رابحًا 25.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6854.97 نقطة.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% رابحًا 30.77 نقطة ليغلق عند مستوى 11542.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% رابحًا 134.23 نقطة ليغلق عند مستوى 23112.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 213.6 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.

وصعدت 5 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.58%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.16%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.85%.

وقفز 66 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بتروكيم" بنسبة 5.93%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 4.59%، ثم سهم "دور" بنسبة 4.20%، وتراجع 124 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 8.38%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 4.19%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 3.65%، فيما تصدر سهم "أكوا باور" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 3.1 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيوارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.63% رابحًا 17.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 106 مليون سهم محققة ما قيمته 147.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2704 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.31%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 12.20%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.72%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.45%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7 ملايين ورقة بقيمة 34.3 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% رابحًا 4.36 نقطة ليغلق عند مستوى 7786.893 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.413 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 244.3 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 9261 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.34%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 1.23%، 1.17%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.75%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.53%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 14.79%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 6.47%، ثم سهم "شركة القدر القابضة" بنسبة 3.84%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.81%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 9.72%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 351 مليون درهم.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% رابحًا 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1701.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 15.78% مدفوعًا بصعود أسهم مصرف السلام-البحرين، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.5%، 0.54%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 10.27% بضغوط هبوط سهمي شركة زين البحرين بنسبة 0.79%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%، وهبط سهمي شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 8.77%، 0.49%، على التوالي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحًا 25.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6854.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحًا 31.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7442.73 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحًا 12.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5711.09 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% رابحًا 11.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5948.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 336 مليون سهم بقيمة 50.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.57%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.48%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاعي العقار والرعاية الصحية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.11%، 0.09%، على التوالي.