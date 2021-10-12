شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة والصناعة: مصر حريصة على تقديم الدعم والمساندة لأجهزة المنافسة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز أواصر الصلة مع الدول الإفريقية ومختلف المنظمات والتكتلات الإفريقية وفي مقدمتها السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، وتضافر الجهود لمواجهة أي ممارسات احتكارية على مستوى دول أعضاء الكوميسا، الأمر الذي يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحر، مشيرةً إلى أن زيادة التعاون والتبادل التجارى مع الدول الأفريقية يعد إحدى أهم أولويات وتوجهات الدولة المصرية حالياً.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد مفوضية المنافسة بالكوميسا برئاسة الدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول فرص تعزيز التعاون مع تجمع الكوميسا في مجال حماية المنافسة بهدف إيجاد بيئة تجارية عادلة وتحقيق استقرار الأسواق الإفريقية من خلال سن التشريعات التي تمنع حدوث الممارسات الاحتكارية وتعوق فعالية الأسواق، لافتةً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية المنافسة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باعتباره إحدى أهم ركائز منظومة الاقتصاد المصري لدوره في إيجاد مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات التجارية الضارة.

وأوضحت جامع أنه من الضروري تعزيز الوعي لدى الدول الأعضاء والجهات المعنية بقانون المنافسة الصادر عن تجمع الكوميسا حتى يتسنى تطبيقه بما يحقق تعميق التكامل الإقليمي من خلال وضع برامج وآليات واضحة للدول الأعضاء.

ومن جانبه أوضح الدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بتجمع الكوميسا حرص الكوميسا على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أبرز الأسواق الإفريقية وإحدى أهم الدول أعضاء الكوميسا التي تقوم بدور محوري في دعم التجمع وتفعيل دوره في تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء،

وأشاد الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بتجمع الكوميسا بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري خاصة وأنه من أبرز الأجهزة على مستوى إفريقيا التي لها باع طويل في منع الممارسات الاحتكارية الضارة بالأسواق ولديها العديد من الكوادر والخبرات في هذا المجال فضلاً عن التعاون الدائم مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية.

وبدوره أوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز حريص على تعزيز روابط التعاون مع كافة أجهزة المنافسة بالدول الإفريقية، لافتاً إلى أن الجهاز يقوم بعمل دراسات بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين الجهاز ومفوضية المنافسة بالكوميسا.