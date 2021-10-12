شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 12-10-20212021، تباينا ملحوظا امام الجنيه المصري فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.23 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ49.21 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.85 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، ثباته فى البنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك الإسكندرية ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.85 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

52.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.21 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.21 جنيه.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.92 جنيه للشراء

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.46 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.15 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.