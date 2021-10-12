شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع في مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 771 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات في أسواق الصاغة على خلفية حركة في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1764 دولار وقت صياغة هذه السطور، حيث تأثر الذهب بموجة ارتفاع التضخم في العالم وحدوث تحرك في أسعار الغاز في أوروبا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام.

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام.

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6168 جنيها.

أونصة الذهب 1764 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم ارتفع من 768 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 771 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور مع توقعات بتغيرات أخري في الأسعار.

سعر جرام الذهب من عيار 18 تحرك إلي مستويات 661 جنيها للجرام، وينتشر الذهب عيار 18 في المحافظات التي تنتشر فيها حركة السياح.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل جرام ذهب يشتريه المستهلك، وتختلف المصنعيات بحسب الماركات والشركات.