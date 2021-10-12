شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تهنئ بيج رامي بلقب مستر أوليمبيا للعام الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البطل المصري ممدوح السبيعي "بيج رامى" بحصوله على لقب مستر أوليمبيا، خلال المنافسات التي دارت قبل أيام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة المالية على صفحتها " وزارة المالية تهنئ بطلنا المصري ممدوح السبيعي "بيج رامي" بحصوله على لقب مستر أوليمبيا للعام الثانى على التوالي.

وتوج المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث استطاع بيج رامي الفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في البطولة التي تعد من أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم.

وحافظ بيج رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2020.