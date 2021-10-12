شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 13096 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3647 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 4374 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي نايل سيتي للاستثمار، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 2.04 مليون سهم، 122 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، نايل سيتي للاستثمار 18616 سهم، 722.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، نايل سيتي للاستثمار، 1.4 مليون سهم، 200 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة شركة نايل سيتي للاستثمار 1.2 مليون سهم.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للدواجن لعدد 256.1 مليون سهم بقيمة 870.6 مليون جنيه.

وأعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، شراء المساهم محمد خالد عبد الله محمد عبد الله عدد 109.1 ألف سهم بسعر 30 جنيه بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 0.937% إلى 2.015%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم أشرف طلعت محمد الشبراوي عدد 30602 سهم بسعر 5.3 جنيه بقيمة إجمالية 162.2 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.98% إلى 5%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، إضافة عقود جديدة بقيمة 960 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2021ـ وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 42% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 2.8 مليار دولار.

تمثل المشاريع في مصر 65% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث من عام 2021 والتي تضمنت عقداً لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر، وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 35% من الإجمالي بقيادة المشروعات الكبرى في قطاع الإسكان الطلابي، كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 6.1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2021.