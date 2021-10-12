الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 12-10-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 12-10-2021، ثباتا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى  سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين بالبنوك.
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وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو، اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك 18.06 جنيه للشراء، و18.20 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.08جنيه للشراء، و18.23 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل أيضا انخفاضا  ليسجل 18.05جنيه للشراء، و18.21 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.07جنيه للشراء، و18.24 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.12جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

 

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.18  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.18  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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