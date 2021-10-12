شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 12-10- 2021 في سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار البلطي المزارع 1، 22-26 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 سجل 18-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو .

وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.