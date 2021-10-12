شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم فى سوق العبور.. انخفاض سعر الفاصوليا الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 12-10-2021 انخفاضا كبيرا في أسعار الفاصوليا مع ارتفاع طفيف لأسعار الطماطم والبطاطس والكوسة بحسب الأسعار الرسمية لسوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار الفاصوليا لتسجل 7-11 جنيها للكيلو مقابل 8-14 جنيها للكيلو، فيما ارتفعت أسعار الطماطم لتسجل 2.5-5 جنيهات مقابل 2-4.5 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4-7 جنيهات للكيلو مقابل 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار الكوسة لتسجل 3-6 مقابل 2.5-5.5 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت البامية 5-9 جنيها للكيلو وتراوحت والباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو.

وتراوحت القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، والبصل من 2-3 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.