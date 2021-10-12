شكرا لقرائتكم خبر عن 29 جنيها للكيلو.. انخفاض أسعار الدواجن بالمزارع المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-10-2021 انخفاض فى سعر الكيلو وفقا للأسعار الرسمية من المزارع المحلية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 29 جنيها للكيلو فى المزارع المحلية بدلا من 31 جنيها، ويتراوح السعر للمستهلك بين 32 - 34 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو فى المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، وأسعار الأمهات 22 جنيها فى المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 47 جنيها فى المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51 - 54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها، ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.