شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء، استقرارا اليوم الثلاثاء 12-10-2021، وأكدت الشعبة العامة لمواد البناء أنه لا يوجد تأثير على أسعار الخامات بسبب تحريك أسعار البنزين.

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف الزينى، أن الأسمنت يتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

وأشار السيد إلى أن أسعار الطوب تتراوح بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.