شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-10-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، الموافق 12-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.06 جنيه للشراء، و18.20 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.08جنيه للشراء، و18.23 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل أيضا انخفاضا ليسجل 18.05جنيه للشراء، و18.21 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.07جنيه للشراء، و18.24 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.12جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليسجل سعر الدولار ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.06 للشراء، 18.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.08 للشراء، 18.22 جنيه للبيع، وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.28 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.12جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.06جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.08 جنيه.

18.20جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 18.23 جنيه.

18.20جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.05جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.05جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.06جنيه للشراء.

18.21جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.08 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.08 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.13 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.