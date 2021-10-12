شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلك في رومانيا تسجل ارتفاعًأ بنسبة 0.84% شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار المستهلك في رومانيا ارتفاعا خلال سبتمبر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الروماني الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.84% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء أرائهم 0.40% فقط.

كما ارتفع المؤشر بنسبة 6.29% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5.8% سنويا.