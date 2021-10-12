شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام البرنت يسجل 83.59 دولارًا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في أربعة أيام في ما وصفه المحللون بأنه استراحة بعد أسابيع من المكاسب أذكاها انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى.

ونزل خام برنت ستة سنتات إلى 83.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الاثنين في طريقه للارتفاع 1.5 بالمئة.

وهبط الخام الأمريكي 13 سنتا إلى 80.39 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، حينما وصل إلى أعلى مستوى منذ قرابة سبع سنوات.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في أواندا "لا يزال هناك الكثير من الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط والعوامل الأساسية لا تزال مواتية بشدة... هل ستكون مفاجأة أن نرى النفط يعود لخانة المئات في وقت لاحق من هذا العام؟ على الأرجح لا".

وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المنصرمة، مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يشجع منتجي الكهرباء على التحول إلى النفط.