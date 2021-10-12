شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 12-10-202 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للقصابين .

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو ، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.