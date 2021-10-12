الاقتصاد

أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 12-10-202  استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للقصابين . 

 

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز  بين 140-165  جنيها للكيلو ، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو. 

 

 

وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها

 

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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