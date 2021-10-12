شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند 0.75% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه القائم، كما كان متوقعا.

وقرر مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا المركزي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.75% بعد أن كان قد رفعه خلال أغسطس الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.5% وكانت الزيادة الأولى منذ نوفمبر .2018

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أغسطس الماضي شهد نهاية 15 شهرًا من أسعار الفائدة المنخفضة القياسية حيث يتعافى الاقتصاد الكوري الجنوبي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020 بمقدار0.75نقطة مئوية إلى 0.5% لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة .

وجاء تجميد أسعار الفائدة مع تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادي وسط الارتفاع الأخير في حالات كوفيد.19-

ولا تزال الصادرات قوية ، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق والسيارات ، لكن عدم اليقين بشأن انتعاش الإنفاق الخاص زاد حيث ظل عدد الإصابات اليومية بالفيروس فوق 1000 لأكثر من ثلاثة أشهر.