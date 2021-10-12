شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا بعد استقرارها خلال الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر6%. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 9ر5% بعد ارتفاعها بنسبة 5ر5% خلال آب/أغسطس الماضي.

وزادت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا وبنسبة 11% سنويا، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1ر1% شهريا و1ر31% سنويا.