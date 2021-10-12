شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. إعلان البطالة الأمريكية تحسم مصير السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم بيانات أمريكية اليوم الثلاثاء توجهات سوق الذهب في وقت يشهد العالم ضغوط تضخمية واضحة جراء ارتفاع أسعار العالم الغاز في أوروبا، وحدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مما قد يؤثر على أسعار الذهب والعملات خلال الساعات القادمة.

ويترقب السوق اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إعلان معدل البطالة في الولايات المتحدة، حيث يترقب المتداولون والمستثمرون في سوق الذهب مؤشرات التوظيف لأنها مرأة الاقتصاد الأمريكي، والذي يكون سببا في قرارات المتداولون سواء بشراء الذهب من عدمه.

ومن المنتظر اليوم أيضاً إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا من ZEW والوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل، وهنا يجد المتداولون أن هذه المعلومات هي الأسسس التي توجهم لاتخاذ القرار الملائم بشأن الاتجاه للملاذات الآمنة من عدمه.

ويترقب السوق أيضاً، مزاد السندات الأمريكية الآجلة لـ10 سنوات، وكانت السندات ارتفعت إلى 1.6 %، وإذا شهدنا ارتفاع في عائد السندات سيتسبب ذلك في هبوط أسعار المعدن النفيس، لأن رؤوس الأموال تخرج من الذهب إلى السندات.

أسعار الذهب في مصر تسجل لعيار 18 سجل 660 جنيها وعيار 21 سجل 770 جنيها وعيار 24 سجل 881 جنيها والجنيه الذهب 6160 جنيها، أونصة الذهب 1756 دولارا.