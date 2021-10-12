شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي الاستهلاك العالمي للشيكولاتة مع تخفيف قيود السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات سوق الكاكاو العالمية تعافي الاستهلاك العالمي للشيكولاتة، مع تخفيف القيود على حركة السفر بين دول العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جزءا كبيرا من مبيعات الشيكولاتة في العالم تعتمد على قطاع السفر، والإقبال الكثيف على شراء منتجات الشيكولاتة من الأسواق الحرة في المطارات. وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد قد أوقفت حركة السفر وبالتالي تراجع الطلب العالمي على الشيكولاتة.