الاقتصاد

تعافي الاستهلاك العالمي للشيكولاتة مع تخفيف قيود السفر

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات سوق الكاكاو العالمية تعافي الاستهلاك العالمي للشيكولاتة، مع تخفيف القيود على حركة السفر بين دول العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جزءا كبيرا من مبيعات الشيكولاتة في العالم تعتمد على قطاع السفر، والإقبال الكثيف على شراء منتجات الشيكولاتة من الأسواق الحرة في المطارات. وكانت جائحة قد أوقفت حركة السفر وبالتالي تراجع الطلب العالمي على الشيكولاتة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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