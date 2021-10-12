شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة تنتهى من تنفيذ 1300 مشروع باستثمارات 7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مبادرة حياة كريمة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى .

وتعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحى، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف فى مصر من قبل.

وتم تنفيذ أعمال الصرف الصحى ضمن مشروعات حياة كريمة فى 654 قرية تشهد تنفيذ أعمال الصرف الصحى ضمن مشروعات حياة كريمة.

وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وتشهد قرى حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة القطاعات، وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحى، فإن هناك 35 قرية تتوافر فيها بالفعل خدمات الصرف الصحى، و31 قرية تم تنفيذ المشروعات بها.

وجارى تنفيذه مبادرة حياة كريمة فى 4600 قرية في 20 محافظة، يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، بحيث تتخطى استثماراته حوالي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصري، ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وتتضمن مشروعات تطوير وتنمية الريف المصرى في كافة المجالات: "بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية".