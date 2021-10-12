شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار ارتفعت 55%.. خسائر فادحة في قطاع البن بكولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فشل مزارعو البن في كولومبيا، ثاني أكبر منتج للأرابيكا عالميا، في تسليم ما يصل إلى مليون كيس من البن هذا العام أو ما يقرب من 10٪ من محصول البلاد، مما ترك المصدرين والتجار في مواجهة وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن الخسائر فادحة.

وارتفعت أسعار البن العالمية بنسبة 55 ٪ هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى سوء الأحوال الجوية في البرازيل، أكبر منتج للبن، مما دفع المزارعين الكولومبيين إلى التخلف عن سداد المبيعات عندما كانت الأسعار أقل بكثير من أجل إعادة بيع القهوة بمعدلات أعلى.