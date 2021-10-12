شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل بيع 13 مليون سيارة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين إلى 12.89 مليون سيارة في الفترة بين يناير وحتي شهر يونيو من العام الجاري 2021، بزيادة قدرها 25.6% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بحسب وكالة رويترز.

حافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة العاملة بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين على تقدمها، لتقفز إلي بيع حوالي 256 ألف سيارة، وذلك بنسبة 139.3% .

وتوقع مسؤلون من كبرى شركات السيارات الكهربائية الصينية أن تهيمن سيارات الطاقة الجديدة على أكبر سوق للسيارات في العالم خلال 10 سنوات ، وذلك بإرتفاع إلى أكثر من 70% في عام 2030.