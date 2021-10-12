شكرا لقرائتكم خبر عن التبادل التجارى وتحويلات المصريين.. 5 أرقام في العلاقات الاقتصادية المصرية المجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة تجمع دول فيشجراد التى تحتضنها العاصمة المجرية بودابست، تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور ما شهده حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر في مجموعة من المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2021، وفقا لما يلي:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر إلى 201.1 مليون دولار، مقابل 138.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 45.2%.

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من المجر لـ163.2 مليون دولار، مقابل 90.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 81%.

انخفضت قيمة الصادرات المصرية للمجر لتسجل 37.8 مليون دولار، مقابل 48.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.7 %.

بلغت قيمة الاستثمارات المجرية بمصر 500 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 300 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7 %.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 61 %، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 756 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 مقابل 377 ألف دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 100.5%.