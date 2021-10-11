شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت سوق الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة على انخفاض اليوم الاثنين مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم تقارير أرباح الشركات للربع الثالث.

وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت عن مكاسبها الأولية وقادت أسهم جيه بي مورجان تراجع القطاع المالي وكانت بين أكبر الضاغطين على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 .

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 252.12 نقطة، أو 0.73 بالمائة، إلى 34494.13 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 30.56 نقطة، أو 0.70 بالمائة، ليغلق عند 4360.78 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 95.94 نقطة، أو 0.66 بالمائة، إلى 14483.60 نقطة.