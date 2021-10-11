شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.35%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.05%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.64%، وصعد قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.58%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.59%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.18%، وهبط قطاعي العقارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.06%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 704.496 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 438.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.21%، والعرب على 4.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 66.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 144.6 ألف جنيه، 637.8 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 691.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2288 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13031 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4185 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 4311 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.