شكرا لقرائتكم خبر عن 38.3 ألف فدان مساحة الأراضي المستصلحة في مصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، تطور المساحات المحصولية في مصر، حيث بلغت المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، مقابل 30.7 ألف فدان عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 24.9%.

ورصدت نشرة استصلاح الأراضي الزراعية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المساحة القابلة للاستصلاح بلغت 224 ألف فدان عام 2019/2020، مقابل 110 ألف فدان عام 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 103.4%، وذلك لاتجاه الدولة لزيادة الأراضي المستصلحة.

ويعتبر القطاع الزراعي أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي والعامل الأساسي للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الأفقي وتشجيع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب في هذه المجتمعات، مما يساعد على خفض معدلات البطالة.

وكان عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 55 ألف و626 حالة خلال عام 2020، مقابل 44 ألف و701 حالة عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 24.4%، بينما بلغت المساحة التي تم التعدي عليها 2994 فدان عام 2020، مقابل 2471 فدان عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.2%، وبلغ عدد ما تم إزالته 44 ألف و104 إزالة عام 2020، مقابل 35 ألف و336 إزالة عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 24.8%.

وبلغ عدد حالات التعدي في محافظة المنيا نحو 12 ألف و802 حالة، وإجمالي ما تم إزالته 9 آلاف 553 إزالة، يليها محافظة أسيوط بنحو 4 آلاف و346 حالة تعدى، و941 حالة إزالة.