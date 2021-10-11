شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 11-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 704.496 مليار جنيه.



إيقاف تداول 11 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أم بي للهندسة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شركة النصر للأعمال المدنية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المنصورة للدواجن. إيقاف تداول 11 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أم بي للهندسة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شركة النصر للأعمال المدنية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المنصورة للدواجن.

البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 704.496 مليار جنيه. البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 704.496 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 438.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.21%، والعرب على 4.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 66.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 144.6 ألف جنيه، 637.8 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 691.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2288 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13031 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4185 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 4311 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

-اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.422 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 98.12%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.271 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.61%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.884 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 15.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.33%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 25.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.24%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بايونيرز بروبرتيرز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.05%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 30.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 36.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 18.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 27.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.