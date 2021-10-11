شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث تنمية العلاقات مع عدد من المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بعدد من المسؤولين، في مدينة سورينتو الإيطالية اليوم، منهم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو، ووزير التجارة السنغافوري جان كيم يونج، وأيضا وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي.

ويأتي وذلك في ضوء انعقاد الاجتماع الوزاري، لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، التي تستضيفها إيطاليا هذا العام.

وبحث "القصبي" مع الوزراء تنمية العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.