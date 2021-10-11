تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية بدأ بالصناعة والتعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج المهارات الرقمية للقطاعات، بهدف دعمها بمجموعة من حزم الدعم التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، من خلال تقديم التأهيل المناسب للكوادر البشرية عن طريق برامج تدريبية متنوعة، وحملات توعية متخصصة ومعامل ابتكار، بما يحسن الجودة والأثر في مسيرة التحول الرقمي في القطاعات المستهدفة تماشيا مع رؤية 2030.

وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بقطاع الصناعة والتعدين كأولى القطاعات المستهدفة، التي تعمل على توعية المستفيدين بأهم المهارات المطلوبة لخدمة القطاع، وتحفيز ودعم المستفيدين للحصول على تدريب احترافي متخصص، وبناء شراكات مع القطاع الخاص ترعى تطوير مهارات المستفيدين، وتغذية سوق العمل بالمهارات الرقمية الأكثر طلبا، وتحفيز القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة لتشغيل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي لتطوير نماذج أعمال رقمية جديدة.

وأوضح وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، أن البرنامج الذي يعد نتاج دراسات مستفيضة لتحديات سابقة عديدة، سيمكن القطاعات المستهدفة كونها الأكثر أهمية في المرحلة القادمة من النهوض في المجال الرقمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مبينا أنه سيسهم أيضا في تحقيق جزء كبير من أهداف استراتيجية تنمية المهارات الرقمية للمملكة، من خلال عمله على سد الفجوات في قطاع الصناعة والتعدين في رفع المهارات الرقمية.

ويستهدف البرنامج وفقا لوكيل الوزارة لوظائف المستقبل، طلاب الجامعات والباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل من الموظفين، علاوة على رواد الأعمال، موضحا أن مستهدفات البرنامج تتمحور حول تدريب 1500 مواطن ومواطنة تدريبا احترافيا، و300 متدرب بمعسكرات تدريب، وإقامة 10 لقاءات تقنية، و10 ورش عمل متخصصة، وتنفيذ 10 نماذج أعمال رقمية، والوصول إلى 100 فكرة مبتكرة، بالإضافة إلى إقامة حملات توعوية.

ويتوقع أن يسهم البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرة «مهارات المستقبل» التي أطلقتها الوزارة في 14 من فبراير 2020م، في تأسيس لغة موحدة للمهارات الرقمية في القطاعات المستهدفة، وفتح آفاق لفرص عمل نوعية للمستفيدين منه، وسهولة تقييم العاملين حسب أسس موحدة، وتحفيز ودعم الابتكار الرقمي، بالإضافة إلى توفير شباب مؤهل للعمل بمستويات مختلفة وتمكينه من مهارات تناسب بيئة الأعمال الرقمية.

برنامج المهارات الرقمية للقطاعات:







يقدم حزم دعم تتناسب مع احتياجات سوق العمل



المرحلة الأولى تستهدف قطاع الصناعة والتعدين



الفئات المستهدفة:





طلاب الجامعات



الباحثين عن عمل



من هم على رأس العمل



رواد الأعمال



الخطة:





تدريب احترافي لـ 1500 مواطن ومواطنة



تأهيل بمعسكرات التدريب لـ 300 متدرب



إقامة 10 لقاءات تقنية



إقامة 10 ورش متخصصة



تنفيذ 10 نماذج أعمال رقمية



الوصول إلى 100 فكرة مبتكرة



إقامة حملات توعوية



يسهم في: