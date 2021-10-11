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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم غرفة القصيم اليوم بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور ورشة عمل تعريفية عن علامة التمور السعودية.

وأوضح مدير إدارة اللجان القطاعية بالغرفة سليمان القفاري أن الورشة ستتناول محاور عدة تهم منتجي ومصنعي التمور، منها التعريف بعلامة التمور السعودية للمزارع، وأهدافها، ومزاياها، ومعاييرها، وإجراءات الحصول عليها، مؤكدا أهمية الورشة التعريفة بهذه العلامة المهمة الهادفة إلى ضمان مستوى عال من الجودة، ورفع القيمة السوقية للتمور السعودية، بالإضافة إلى زيادة نسبة صادرات المملكة من التمور ذات الجودة العالية، سعيا إلى الإسهام في زيادة صادرات المملكة غير النفطية.

وبين أن إقامة هذه الورشة يأتي من منطلق التعاون والتكامل مع المركز الوطني للنخيل والتمور في تنمية وتطوير قطاع التمور في المنطقة، داعيا منتجي ومصدري التمور والمهتمين إلى حضور هذه الورشة لما لها من أهمية في الإسهام في زيادة صادرات المملكة وفتح منافذ وأسواق خارجية لمنتجاتهم.