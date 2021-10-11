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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 13.3 ألف جولة تفتيشية نفذها فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال شهر سبتمبر لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة. وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 388 مخالفة فورية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا». وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين في تطبيق «توكلنا» بحيث يكون محصنا وأكمل جرعات اللقاح المطلوبة.

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