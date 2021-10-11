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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة مزايا استعرضتها ورشة عمل نظمتها غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، حيث طرحت الورشة جملة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها واشتراطات تقديم الخدمة عبر المنصة، مؤكدة حرص الهيئة على حصول هذه المنشآت على خدمات متنوعة ومميزة بأسعار مخفضة ومدعومة جزئيا أو كليا عبر منصة الكترونية، وسعيها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في نموها واستقرارها ونجاح أعمالها، وأن تكون وجهة للحصول على خدمات القطاع الخاص، ذات الجودة العالية، وبأفضل الأسعار. وبينت ورشة العمل سعي الهيئة لخفض تكاليف التشغيل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة كفاءة هذه المنشآت وتحسين أدائها، وجعلها بيئة جاذبة للكفاءات، ومن ثم تسهيل عملية الحصول على خدمات القطاع الخاص بجودة أكبر من خلال منصة موحدة، والتعريف بالخدمات المقدمة عبر المنصة.



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