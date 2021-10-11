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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريف يدعمك حملة دشنها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، لإيصال خدمات برنامج «ريف» إلى جميع المستفيدين من المواطنين. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي وتحقيق مستهدفات برنامج «ريف» والتعريف به وبأهدافه والدعم الذي يقدمه، وزيادة عدد المزارعين المسجلين للدعم، وإلى الوصول لجميع المستحقين للبرنامج من خلال إقامة خمسة أركان تعريفية في خمس مدن مختلفة، يعمل بها أكثر من 100 موظف ومتطوع لتنفيذ حملة إعلامية تغطي أنحاء المملكة.



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