شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نحو رؤية 2030.. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. مسؤولون: تجعل المملكة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم.. وخبراء: تُخفض البطالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلق صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد المسؤولون والخبراء والمحللون، بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مؤكدين أنها تؤكد حرص القيادة على تنويع مصادر الدخل، ونمو الاقتصاد الوطني، وتخفيض معدل البطالة، ورسم بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار الأجنبي.

فوائد الاستراتيجية

من جانبها، عددت وزارة الاقتصاد والتخطيط فوائد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، على صفحتها الرسمية بموقع “توتير”، مشيرة إلى أنها تؤكد عزم المملكة على خلق المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين لتمكين القطاع الخاص.

وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاستراتيجة الوطنية للاستثمار تهدف أيضا إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، وتحسين إنتاجيته ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية لنصنع الازدهار ونحقق طموح رؤية السعودية 2030.

المالية: الاستراتيجية ستحفز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات

وعلى صعيد متصل، قالت وزارة المالية،، إن الاستراتيجية، سترسم مسارًا إيجابيًا في مستقبل استثمار المملكة، بما يحفز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

الفالح: الاستراتيجية ستحقق إنجازات تضاف لسجل المملكة

من جانبه، رفع وزير الاستثمار خالد الفالح، أسمى التهاني والشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وكتب الفالح في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الاثنين: “أهنئ وأشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأؤكد لهما، نيابة عن زملائي في منظومة الاستثمار، وأصالة عن نفسي، مواصلة بذل جهودنا لتصبح مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية إنجازات محققه تضاف لسجل بلادنا الغالية”.

الخريف: المملكة ستصبح وجهة استثمارية رائدة عالميا

فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن إطلاق ‎الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة عالميا، وستحدث نقلة استثمارية نوعية في قطاعات مهمة من بينها الصناعة والتعدين.

وزير الشؤون البلدية: الاستراتيجية تحقق رؤية المملكة 2030

وفي سياق متصل، علق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “إطلاق سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يأتي في إطار حرصه الدائم واهتمامه بتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تعمل الاستراتيجية على تمكين ودعم الاقتصاد السعودي”.

وزير الرياضة: “نجاحات جديدة تسطرُ بهمة قيادة رشيدة وشعب طموح”

كما أشاد وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بإطلاق، الاستراتيجية، وقال خلال تغيردة له على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “نفخرُ بإعلان سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأضاف وزير الرياضة: “نجاحات جديدة تسطرُ بهمة قيادة رشيدة وشعب طموح”.

خبير اقتصادي: الاستراتيجية محفزة للقطاع الخاص وجاذبة للمستثمر الأجنبي

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي دكتور بندر الجعيد، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، محفزة للقطاع الخاص وجاذبة للمستثمر الأجنبي.

وأضاف في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن المملكة قطعت شوطا لا بأس به، ونجحت خلال الـ3 سنوات قبل جائحة كورونا، في الاستثمار في مشاريع كبيرة، سواء في مجال التعليم أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، هي مكملة لمعظم المبادرات التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة.

محلل اقتصادي: صرف 7 تريليونات دولار خلال الـ 10 سنوات القادمة في مجالات تطويرية

وفي السياق ذاته، أكد المحلل الاقتصادي “يحيى السليمان”، أنه سيتم صرف 7 تريليونات دولار خلال الـ 10 سنوات القادمة في مجالات تطويرية.

وأضاف السليمان، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن 6% من الاستثمارات ستكون من الخارج، والتصدير غير النفطي سيرتفع بنسبة 50%، في 2030.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أهدافها طموحة، ومبهجة، مؤكدا أنها مرحلة فاصلة بين الاقتصاد الرخوي والمنتج.

المغلوث: “الاستراتيجية” ترسم بنية تحتية جاذبة للمستثمرين

فيما أكد عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد الوطنية، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تشير إلى حرص القيادة على تنويع مصادر الدخل وتخفيض البطالة ورسم بنية تحتية قوية جاذبة للمستثمرين.

وأضاف المغلوث، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الاستراتيجية ستدفع المملكة لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد الوطنية، أنه سيكون هناك مشاريع عملاقة قادمة بفضل الاستراتيجية التي ستخلق فرص استثمارية كبيرة سزاء على المستوى المحلي أو الأجنبي.

10 معلومات عن الاستراتيجية

وفي سياق متصل، رصدت “المناطق”، أبرز 10 معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وجاءت كالتالي:

1-تساعد الاستراتيجية على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.

2-تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية.

3- تسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

4-تسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %.

5-تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

6- تخفض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

7- سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).

8- سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).

9-تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.

10-من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد الوطني ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.