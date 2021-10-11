شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يستقبل وفدًا من منظمة الكوميسا لتعزيز سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدا رفيع المستوى من منظمة الكوميسا ترأسه الدكتور ولارد مويمبا الرئيس المفوض لمفوضية حماية المنافسة بمنظمة الكوميسا، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

تأتي الزيارة في إطار الحرص على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، والمنظمات والتكتلات الأفريقية المختلفة وعلى رأسها منظمة الكوميسا، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على مستوى الدول الأعضاء، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والبشري لدفع الجهود المشتركة في مجال حماية المنافسة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بسياسات حماية المنافسة في الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا، والدراسات التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة المصري بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين الجهاز ومفوضية المنافسة بالكوميسا.