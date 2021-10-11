شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تتراجع وسط استمرار تداعيات بيانات التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قبيل افتتاح الجلسة الرسمية اليوم الإثنين؛ متأثرة باستمرار تداعيات بيانات التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة الصادرة الجمعة الماضية والتي جاءت مخيبة للآمال مما تسبب في سيطرة حالة من التشاؤم بين المستثمرين وأضعف أداء الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.03% ليتداول عند 34,746.25 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.19% عند 4.391.34 نقطة وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك نحو 0.51% ليتداول عند 14,579.54 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور تقارير بشأن أرباح الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري التي ستعد محركا قويا لأداء المؤشرات.

يشار إلى أن تقرير الوظائف تضمن إضافة الاقتصاد الأمريكي 194 ألف وظيفة جديدة أي أقل من توقعات الخبراء بإضافته 500 ألف وظيفة جديدة، وهو ما يعد سلبيًا على الاقتصاد الأمريكي ويمثل خيبة أمل بالنسبة لمن يأملوا التشديد خلال شهر نوفمبر.

ويعوّل المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هذا التقرير في قياس حالة الاقتصاد الأمريكي ودرجة التعافي، ورهن رئيس المجلس جيروم باول قرار تشديد السياسة النقدية وإبطاء معدل شراء السندات التحفيزية بهذه البيانات الاقتصادية.