شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح المصري باكسبو 2020 دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة بزيارة للجناح المصري باكسبو 2020 دبي، حيث تفقد كافة المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية حيث كان في استقباله شريف البديوى السفير المصري بدولة الامارات العربية المتحدة والسفير اشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي.

وأعرب بن زايد عن فخره بالمشاركة المصرية القوية والمتميزة بفعاليات الاكسبو والذي يمثل حدث تاريخي بالامارات ويتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الامارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الابهار المتميز للجناح المصري يعكس لمحة من تاريخ مصر وعراقتها اقليمياً ودولياً.

وقال إن مصر بشعبها وحضاراتها وتاريخها المتنوع الذي من الصعب إن نجده في دولة أخرى غير مصر يمثل عامل جذب للزائرين لزيارة اكسبو 2020 بدبي بصفة عامة وزيارة الجناح المصري بصفة خاصة.

وأشاد بالدور الهام للدولة المصرية في انجاح الجناح المصري بالاكسبو بصفة خاصة واكسبو دبي 2020 بصفة عامة، مشيراً الى أن الجناح المصري يعكس الانجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية بسواعد ابنائها كما يتضمن الانجازات التي ستتحقق خلال الاشهر المقبلة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، معرباً عن فخره كعربي للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العالمي.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أن تنظيم هذا الحدث لأول مرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط يمثل انجازاً تاريخياً غير مسبوق ويعكس المقومات والامكانات والكفاءة التنظيمية لدولة الامارات العربية المتحدة ويعد نجاحاً لكافة دول المنطقة، مشيراً إلى أن اكسبو دبي 2020 يثبت أن التجارب الأكثر انفتاحاً على العالم هى التجارب الناجحة التي تحقق آمال وطموحات الشباب.