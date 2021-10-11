ننشر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021.

وحددت الوزارة مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة، وتم تحديد يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021 من العام الجاري.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان رسمي جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 إنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت الوزارة، الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وطالبت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي عقب الإعلان عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، مراعاة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت منذ شهر يوليو 2021 عن مواعيد صرف مرتبات العاملين، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن السياسات المالية المتوازنة التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعدتنا كثيرًا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية.