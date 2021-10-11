شكرا لقرائتكم خبر عن "ليدز إيكو" توقع مذكرة تفاهم مع شركة كفورى للهندسة والمقاولات لتوفير أحدث التقنيات لقطاع البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت ليدز إيكو-إحدى الشركات التابعة لمجموعة سكاى للاستثمار- مذكرة تفاهم مع شركة كفورى للهندسة والمقاولات؛ لتزويد عملائها بأحدث التقنيات فى قطاع البناء، مع توفير الجودة والسلامة والحلول الاقتصادية.

تأتى هذه الشراكة تماشيًا مع استراتيجية شركة سكاى للاستثمار التى تهدف إلى تقديم التميز لمحفظتها الواسعة من العملاء من خلال توفير تقنية مخصصة تناسب احتياجات مشاريعهم، مع توفير أعلى معايير الجودة لتحقيق الريادة بهذا القطاع الحيوي.

قالت مها جبرة، الرئيس التنفيذى لمجموعة سكاى للاستثمار: “تهدف الشراكة مع شركة كفورى للهندسة والمقاولات إلى تحقيق عوائد استثمارية عالية لشركائنا؛ لتوسيع محفظة مشاريعنا وتعظيم استثماراتنا بجانب تقديم عوائد فائقة مع تحقيق تأثير إيجابى ومستدام على النمو الاقتصادى فى مصر من خلال توفير أحدث التقنيات طبقًا لأعلى المعايير العالمية"، مشيرة إلى أن محفظة الشركة تضم العديد من الأنشطة الاستثمارية والشركات فى مصر عبر مختلف الصناعات، بما فى ذلك الطاقة واللوجستيات والعقارات والسياحة".

من جانبها صرحت كاميلا كفوري، المدير العام لشركة كفورى للهندسة والمقاولات: “هذا التعاون هو خطوة رئيسية لدعم الأعمال المختلفة فى مختلف الصناعات، ومن خلال هذا التعاون، سنعمل مع ليدز إيكو على دمج الخبرات لتعظيم عائد الاستثمار على المشاريع وللتوسع فى تقديم الخدمات فى الشرق الأوسط".

تعمل ليدز إيكو فى سوق البناء المصرى منذ أكثر من 10 سنوات وتتخصص الشركة فى المشاريع الصناعية والتجارية والبنية التحتية وتقدم خدمات المقاولات الجاهزة لمجموعة واسعة من العملاء فى مصر. والجدير بالذكر أن شركة ليدز إيكو، هى شركة تابعة لمجموعة سكاى للاستثمار، التى لديها استثمارات فى مصر عبر صناعات متنوعة على مدار 40 عامًا.

ومن ناحية أخرى، تطورت شركة كفورى للهندسة والمقاولات لتصبح شركة مقاولات تعمل فى الشرق الأوسط منذ تأسيسها فى عام 1998. وإلى جانب خبرتها الإدارية وخبرتها فى الموقع، قامت شركة كفورى للهندسة والمقاولات بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع مثل المبانى السكنية والمنازل والمراكز التجارية والمكاتب والمستشفيات وخزانات المياه العامة وقواطع الأمواج والمصانع والمستودعات.