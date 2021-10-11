شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 11-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 11-10-2021، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه عند سعر 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.28 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​ سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.08 للشراء، 18.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.05 للشراء، 18.23 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.28 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.21 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.21 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.