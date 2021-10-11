شكرا لقرائتكم خبر عن بنك كريدي أجريكول مصر يوقع بروتوكولا مع شركة "ألترا طب" لتمويل بـ200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع بنك كريدي أجريكول بروتوكول تعاون مع شركة "ألترا طب" لتمويل القطاع الصحي بقيمة تصل إلي 200 مليون جنيه طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري التى تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من التداعيات التي سببتها جائحة " كورونا ".

وتم إطلاق منصة "ألترا طب" والتي تعد أول منصة إلكترونية لتوفير المستلزمات الطبية مع تقديم تمويل مصرفي عن طريق بنك كريدي أجريكول مصر.

وقام بتوقيع البروتوكول ولي لطفي نائب العضو المنتدب لبنك "كريدي أجريكول" والدكتور "خالد دعبس" الرئيس التنفيذي لشركة "ألترا طب"، وبحضور نيفين شكرى رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك كريدي أجريكول والدكتورة ياسمين دعبس رئيس مجلس إدارة الترا طب وكبار المسؤولين في البنك والشركة.

وسيقوم بنك "كريدي أجريكول" بتوفير تسهيلات في السداد لعملاء "ألترا طب" لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والمعامل والمراكز الطبية.

وقال ولي لطفى " يعد توقيع هذا البروتوكول امتدادًا لمجهودات بنك كريدي أجريكول مصر فى تلبية احتياجات عملائه، ويولي البنك اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي باعتباره قطاعاً استراتيجياً هاماً حيث تهدف استراتيجية البنك إلى تحقيق الريادة في الاستدامة ودعم العملاء من خلال تقديم الخبرة المحلية والعالمية مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري".

من جانبه قال الدكتور خالد دعبس، رئيس مجلس إدارة شركة "ألترا طب": "إبرام بروتوكول تعاون مع كريدي أجريكول يهدف إلى المساهمة في تمويل عملاء ألترا طب بتسهيلات في السداد، وتقديم المبادرات التمويلية والاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم فى تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع وأيضا توفير كافة المستلزمات الطبية في ظل استمرار جائحة كورونا".