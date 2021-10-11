شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 11-10-2021 استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية في سوق الجملة بأكتوبر، حيث سجلت أسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو .

وسجلت أسعار الطماطم 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة تسجل 2.5-4.5 جنيها للكيلو، والفاصوليا تسجل 8-14 جنيها للكيلو، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت البامية 5-9 جنيها للكيلو، والباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو. .

أسعار البطاطس فتراوحت بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، والثوم من 18-22 جنيها للكيلو، وسعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، والبصل من 2-3 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.