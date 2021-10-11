شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 11-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 11-10-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.08جنيه للشراء، و18.23 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.05جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية أيضا سجل تباينا ليسجل 18.07جنيه للشراء، و18.24 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.04جنيه للشراء، و18.24 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.11جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.11جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.08جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.05جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.07جنيه للشراء.

18.24جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.10 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.10 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.13 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.