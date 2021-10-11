شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة تشيد بمنتجات شباب معرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة رفيعة المستوى من ممثلى المؤسسات التنموية الدولية والجهات المانحة خلال زيارتهم للدورة الثالثة لمعرض تراثنا الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمقام بمركز مصر للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالي.

وضمت المجموعة سفير وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وسفير غانا فى مصر، والمدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر، وممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى فى مصر، والمدير الإقليمى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بالقاهرة، مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، مدير فريق محفظة النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واخصائى قطاع مالى بالبنك الدولى بمصر، إلى جانب رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارةالكندية فى مصر، ومساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار بالأمم المتحدة، ووفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا الممثل المقيم للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعين لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية.

وقد قامت مجموعة الجهات التنموية بجولة فى مختلف أجنحة المعرض وتفقدوا منتجات العارضين التى تجسد الفنون والإبداعات المصرية بجميع محافظات مصر.

وأوضحت نيفين جامع أن هذه الزيارة من جانب ممثلى الجهات المانحة والمؤسسات التنموية الدولية للمعرض تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه هذه الجهات بدعم الحرف اليدوية والتراثية فى مصر وتؤكد حرصهم على مواصلة تطوير هذا القطاع والارتقاء بمهارات القائمين على هذا النشاط خاصة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده المعرض هذا العام من حيث زيادة عدد العارضين والمساحة المخصصة للعرض وكذلك مشاركة الإمارات والأردن والسودان بأجنحة متميزة.

وأكدت أن مثل هذه الزيارة من شأنها أن تمثل دفعة قوية لتشجيع أصحاب المشروعات على تطوير أنشطتهم وتعزيز تنافسيتها ووصولها إلى الأسواق العالمية.

ووجهت وزيرة التجارة والصناعة الشكر إلى كافة هذه المؤسسات والجهات الشريكة لمساندتهم المستمرة للجهاز وتقديمهم لمختلف أوجه المساندة للأنشطة والمشروعات التى ينفذها وبخاصة تلك التى تهدف إلى إعادة إحياء الفنون والتراث المصرى والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى ضرورة استدامة التعاون الفعال بين الجهاز وهذه المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة –رؤية مصر 2030 بكافة أبعادها.

وأبدى السفير كريستيان برجر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر خلال الزيارة إعجابه بمنتجات أصحاب المشروعات وتنوعها وجودتها العالية فى ضوء التطور الذى يتميز به المعرض هذا العام. وأوضح أن مثل هذه المشروعات التى تتميز بالمهارات اليدوية التراثية تخدم قطاعات عريضة من القرى والمراكز بمصر حيث تسهم بفاعلية فى توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة لأصحابها. وأكد برجر أن الاتحاد الأوروبى حريص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وإقامة المزيد من الشراكة المصرية الأوروبية للتوسع فى رعاية وإطلاق مثل هذه الأنشطة بما يخدم مساعى التنمية فى مصر.

وأشاد الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمعرض تراثنا لهذا العام وجودة المنتجات التى تعكس الفنون والثقافات المصرية وتعمل على الارتقاء بها بما فى ذلك الخدمات التى يبادر المعرض بتقديمها لأصحاب المشروعات. وأثنى المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على الجناح المخصص "لوحدة تطوير المشروعات الصغيرة المتنقلة" التى تنفذ بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة الأمم المتحدة لتقديم مجموعة منتقاة من الخدمات الفنية والاستشارية المجانية لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم مؤكدا أن مثل هذه الخدمة تمثل انطلاقة حقيقية من شأنها أن تسهم بفاعلية فى تطوير المشروعات وتمكن أصحابها من استغلال ميزاتها التنافسية.

وأوضح سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن المعرض هذا العام يشهد تطورا كبيرا من حيث مضاعفة أعداد العارضين والمساحة المخصصة للمعروضات والمشاركين من مصر والدول العربية مما يؤكد النجاح الكبير الذى حققه على مدار العامين الماضيين. وأشادت الأستاذة عبير شقوير مدير فريق محفظة النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون الدائم بين الجهاز والبرنامج فى مختلف التوجهات التنموية التى تهتم بها القيادة السياسية فى مصر وأضافت أن هناك مرحلة جديدة من التعاون تشهد المزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على رأسها عدد من النواحى الفنية والتسويقية التى من شأنها أن تعمل على استقرار هذه المشروعات واستمرارها.

هذا وأكدت ايمان عمران رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية بالقاهرة أن الخدمات التى يوفرها المعرض لأصحاب المشروعات خاصة الخدمات الفنية والاستشارية من خلال وحدة تطوير الأعمال تعد من أهم الآليات التى تدعم بقاء المشروعات وتكفل نجاحها وتوسعها وتجعلها قادرة على تحقيق التنافسية ومن ثم المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأشاد ممثلو المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمنتجات العارضين وجودتها وتطورها وتنظيم المعرض ليضم هذا العدد من العارضين واكدوا على حرص المؤسسة على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات بشكل مستمر لتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات للتوسع والاستمرار.

وأوضح ممثل البنك الاسلامى للتنمية على أن اهتمام الجهاز بإقامة معارض لمنتجات أصحاب المشروعات مثل معرض تراثنا يؤكد حرص الجهاز على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة وإبراز الميزة التنافسية لمنتجات أصحاب المشروعات وأكد على أن اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع يشجع المؤسسات التنموية للتعاون بشكل أكبر مع مختلف أجهزة الدولة ومن بينها الجهاز لتقديم مزيد من الدعم لأصحاب المشروعات.