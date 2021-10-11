شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4173 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3630 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 2.8 مليون سهم بقيمة 952.1 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجلس إدارة شركتي مطاحن شرق الدلتا، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 115 ألف سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 16.5 ألف سهم ، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن شرق الدلتا، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 112649 سهم، 2.7 مليون سهم، 500 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 750 سهم.

وأعلنت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، شراء عدد 80 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس، تمثل نسبة 0.145% من رأسمال الشركة.

وأعلنت حق اكتتاب بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، شراء المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 700 ألف سهم بسعر 1.573 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهمة من 2.81% إلى 7.19%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرش للسهم، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية بمبلغ 30 مليون جنيه فأكثر، وتفويض عبد اللطيف محمود محجوب في التوقيع عن الشركة.