شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إدراج التنوع البيولوجي في الخطط الاقتصادية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال هان تشنغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، في افتتاح محادثات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي اليوم الاثنين إن الصين ستدرج حماية التنوع البيولوجي في خطط التنمية لجميع المناطق والقطاعات وستضع استراتيجية وطنية للحماية.

وسيستهدف اجتماع (كوب 15) في مدينة كونمينغ بجنوب غرب الصين توفير قوة الدفع اللازمة لتوقيع معاهدة دولية جديدة للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 تستهدف وقف الخسائر الهائلة في الكائنات.

وفي حفل الافتتاح حث هان كل الدول على البحث عن قنوات تمويل جديدة للحماية وإعطاء الأولوية الكاملة لحماية التنوع البيولوجي في البنية التحتية واستخدام الأراضي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة عن بُعد أمام المؤتمر غدا الثلاثاء.