شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مالت أسعار الذهب للانخفاض اليوم الاثنين بفعل مخاوف من بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص تدابير التحفيز هذا العام رغم بيانات وظائف ضعيفة صدرت يوم الجمعة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1755.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1755.30 دولار.

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة المرجح نتيجة للتحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز المشكلتين مما يقلل جاذبية الذهب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية 194 ألفا في سبتمبر أيلول، أي دون توقعات المحللين زيادة الوظائف 500 ألف وظيفة. في الوقت نفسه انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 4.8 بالمئة.