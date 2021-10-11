شكرا لقرائتكم خبر عن جهز فلوسك.. 3 طروحات جديدة بالبورصة المصرية.. أعرف ازاي تشتري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل البورصة المصرية، 3 طروحات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم طرح الشركة الأولى بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعد الطروحات فرصة للراغبين في الاستثمار الآمن بسوق المال في ظل حرص أغلب الشركات الجديدة على تخصيص صندوق استقرار سعر السهم، والذي يضمن شراء السهم حال انخفاض سعره عن وقت الطرح، ويجب على الراغبين في الاستثمار بهذه الطروحات الجديدة اتباع 3 خطوات رئيسية.

بدايةً الاستثمار في البورصة ليس لعبة حظ ولكنه دراسة جادة ومتابعة لأموالك على المدى الطويل، ولذا قبل أن تبدأ الاستثمار في البورصة هناك 3 نصائح ذهبية لتخطط وتبنى استراتيجية سليمة لاستثمارك وهى:





أولًا: اعرف وضعك المالي جيدًايجب على المستثمر بالبورصة النظر بواقعية لوضعك المالى الحالى وتعرف على مصادر دخلك ونفقاتك، مثلًا هل لديك قروض، تأكد من دفع التزاماتك أولًا، فليس من المنطق أن تبدأ استثمارك وهناك ديون يجب سدادها، والآن لكى تدخر ابدأ أولًا بعمل قائمة لنفقاتك الشخصية ثم خصص نسبة من دخلك للادخار شهريًا مثلًا فى الودائع وباقى المبلغ للاستثمار فى البورصة.

وينصح أن تحتفظ بمبلغ كافى من النقود للطوارئ والنفقات غير المتوقعة، كما ينصح أن تعمل على إدخار واستثمار أكثر من نصف دخلك السنوي.





ثانيًا: حدد أهدافك المالية المستقبليةيجب على المستثمر أن يحدد لماذا يريد أن يدخر أو يستثمر، ولذا عليه أن يضع قائمة بالأولويات مثلًا شراء سيارة جديدة، زيادة دخل إضافي، شراء منزل، إدخار ثروة لأولاده، كما يجب أن يحدد المدة التي يريد استثمار أمواله لكي يحدد أدواته الاستثمارية التي تتناسب مع أهدافه سواء هو استثمار قصير أم طويل الأجل.





ثالثًا: نوع استثماركيجب أن توزع استثماراتك على الأدوات المختلفة وفقًا لأهدافك الاستثمارية، وتذكر دائمًا أن التنوع في الاستثمار ما بين استثمار ذات عائد ومخاطر منخفضة وأخرى ذات عائد ومخاطر مرتفعة، وهناك 3 استراتيجيات يمكنك الاختيار من بينهم (مع الأخذ في الاعتبار أن المدة والنسبة توضيحية فقط وتختلف حسب الأهداف الاستثمارية الخاصة بكل مستثمر).

وبعدما حددت أهدافك في الاستثمار بالبورصة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية لشراء أسهم بسوق المال وهي